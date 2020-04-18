ХАЛЯВНЫЕ СКИНЫ КС ГО🎁

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* Данное сообщение не является гарантией получения данных сумм, и обещанием получения денежных средств. Я не гарантирую и не обещаю вам что перейдя по всем сайтам из списка вы получите указанную сумму в рублях или в их денежном эквиваленте в виде скинов из кс го или дота 2. Однако есть люди которые получают как меньше так и больше указанных сумм.
** Данное сообщение не увляется утверждением или обещанием получения денежных средств или их эквивалента в бесплатных скинах CS:GO.
*** Цифры получены в лабораторных идеальных условиях, при максимально возможном уровне везения
Добро пожаловать на данный сайт со списком и рейтингом сайтов которые дают бесплатные скины для CS:GO и DOTA2.
Если вы хотите найти для себя бесплатные скины ксго, дота2 – то вы пришли в нужное место. Для начала представлюсь, меня зовут B3NZIN (мой стим тут). Я потратил несколько лет на игры в рулетки ксго, спустил не одну тыщу рублёв на все эти ваши скины, шкурки, шмотки и т.д. Сразу хочу сказать что о рулетках, точнее о надежности популярных сайтов я знаю многое, кто кидает, кто обманывает, кто запускает ботов на рулетки, у кого подкрутка, кто не выплачивает выигрыши игрокам, многое что знаю о этих рулетках. И для этого и сделан этот сайт.
В своё время в 2015 году меня в наглую обманули на рулетке csgoring (сейчас они уже не работают). Я закинул шмота на ставку, около 5к, выиграл, и сайт просто повис… Захожу через пол часа, он отвис, и все нормально работает, так же игроки продолжают играть и все такое. Ну я думаю наверно сейчас трейд придет с выигрышем, просто сайт затупил…
А вот фиг там, я зашел в историю игр, и именно той игры где я выиграл не оказалось, админ её просто удалил из списка чтобы палева не было, и не вернул скины. Я поддержке пишу мол так и так в чем дело, они мне пишут был сбой на сайте, можем вернуть только какую то ширпу за 100 рублей, типа доступа к ботам у них нету.
ТУТ Я ПРИПУХ. Говорю, а зачем игру удалили из списка игр, почему доступа к ботам нету, у вас вообще все нормально? Ну и все, пошел игнор и больше мне они не писали, на сайте забанили и играть я больше не мог.
Поэтому я побежал в эти ваши интернеты чтобы запостить пруфы на то что сайт кидает. А вот куда писать об этом, не понятно, нету специализированных сайтов по рулеткам ксго, ну а что идти на ireccomend писать там? Че смеятся, там ни кто и в жизни не слышал о каких то там сайтах с халявными скинами или рулетках ксго.
ВООБЩЕ НЕТУ САЙТОВ С ОТЗЫВАМИ О РУЛЕТКАХ CS:GO
Было принято решение делать данный сайт. Теперь вы можете оставить свой отзыв о какой то рулетке, слить какой-то сайт в унитаз если он обманывает, или наоборот поднять в топ ту рулетку которая выплачивает выигрыш.
Поэтому было принято решение пилить данный сайт, чтобы честные посаны могли спокойно играть на рулетках, и знать что его не кинули и не обманули, а просто это все дело рук РАНДОМА…
Тут список только тех рулеток которые дают бесплатные скины для ксго, точнее бесплатные монеты для игры, потому что сейчас без депозита вывести скины практически не реально, ну на вскидку можно вывести сразу только с csgofast.com, но там придется полученные бесплатные монеты сначала отыграть. Например по моему промокоду вы получите 72 монеты (на других сайтах вам дадут 10 монет, мой же код даёт 72) и чтобы вывести скины нужно будет их отыграть, нужно чтобы вы поставили например 2 ставки по 35 монет и их ВЫИГРАЛИ, нужно именно выиграть а не просто проиграть их, и тогда выводите что угодно.
Откуда берётся халява?
Почему сайты из списка выше дают бесплатно скины кс го? Всё очень просто: владельцы сайтов дают вам халявные скины в надежде на то что вы не просто его сразу выведите, а например задержитесь на их сайте, и будете играть в игры, и делать депозиты. Но депозитить не обязательно. Чтобы получить халявный скин, достаточно залогиниться на одном из этих сайтов, ввести промокод и получить халявный баланс, дальше уже сами решайте что делать с этой халявой: можно попробовать выиграть больше, а можно тупо вывести нужный скин на который хватит баланса.
Бесплатные скины CS:GO можно получить в этих случаях:
Если вам нравится кс го гемблинг, то вы в нужном месте. На данном сайте собраны все топовые сайты с халявой (которые в настоящий момент работают и выводят) в виде удобной таблицы. Просто переходите на каждый сайт, вводите промо, играйте и выводите халявные шмотки. В таблице есть название сайта-рулетки, сколько халявы он даёт и кнопка для перехода на официальный сайт