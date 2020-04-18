ХАЛЯВНЫЕ СКИНЫ КС ГО🎁

Добро пожаловать на данный сайт со списком и рейтингом сайтов которые дают бесплатные скины для CS:GO и DOTA2.

Если вы хотите найти для себя бесплатные скины ксго, дота2 – то вы пришли в нужное место. Для начала представлюсь, меня зовут B3NZIN (мой стим тут). Я потратил несколько лет на игры в рулетки ксго, спустил не одну тыщу рублёв на все эти ваши скины, шкурки, шмотки и т.д. Сразу хочу сказать что о рулетках, точнее о надежности популярных сайтов я знаю многое, кто кидает, кто обманывает, кто запускает ботов на рулетки, у кого подкрутка, кто не выплачивает выигрыши игрокам, многое что знаю о этих рулетках. И для этого и сделан этот сайт.

В своё время в 2015 году меня в наглую обманули на рулетке csgoring (сейчас они уже не работают). Я закинул шмота на ставку, около 5к, выиграл, и сайт просто повис… Захожу через пол часа, он отвис, и все нормально работает, так же игроки продолжают играть и все такое. Ну я думаю наверно сейчас трейд придет с выигрышем, просто сайт затупил…

А вот фиг там, я зашел в историю игр, и именно той игры где я выиграл не оказалось, админ её просто удалил из списка чтобы палева не было, и не вернул скины. Я поддержке пишу мол так и так в чем дело, они мне пишут был сбой на сайте, можем вернуть только какую то ширпу за 100 рублей, типа доступа к ботам у них нету.

ТУТ Я ПРИПУХ. Говорю, а зачем игру удалили из списка игр, почему доступа к ботам нету, у вас вообще все нормально? Ну и все, пошел игнор и больше мне они не писали, на сайте забанили и играть я больше не мог.

Поэтому я побежал в эти ваши интернеты чтобы запостить пруфы на то что сайт кидает. А вот куда писать об этом, не понятно, нету специализированных сайтов по рулеткам ксго, ну а что идти на ireccomend писать там? Че смеятся, там ни кто и в жизни не слышал о каких то там сайтах с халявными скинами или рулетках ксго.

ВООБЩЕ НЕТУ САЙТОВ С ОТЗЫВАМИ О РУЛЕТКАХ CS:GO

Было принято решение делать данный сайт. Теперь вы можете оставить свой отзыв о какой то рулетке, слить какой-то сайт в унитаз если он обманывает, или наоборот поднять в топ ту рулетку которая выплачивает выигрыш.

Поэтому было принято решение пилить данный сайт, чтобы честные посаны могли спокойно играть на рулетках, и знать что его не кинули и не обманули, а просто это все дело рук РАНДОМА…